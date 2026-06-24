Названа еще одна угроза безопасности РФ: чем опасно сожительство без брака

Баланин: Сожительство без официального брака угрожает безопасности РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Замминистра юстиции России Вадим Баланин на полях ПМЮФ заявил, что незарегистрированное сожительство представляет угрозу для безопасности страны. Это заявление было сделано в рамках сессии «Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства».

«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака, и такие тенденции можно рассматривать как прямую угрозу безопасности нашей страны», - заявил он.

Баланин подчеркнул, что Минюст активно поддерживает укрепление семейных отношений и принимает меры для противодействия разрушению традиционных семейных ценностей. Ведомство уже два года занимается мониторингом изменений в семейном кодексе.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2018 году сожительство хотели приравнять к официальному браку, однако по итогу эта инициатива не дошла до последнего чтения и была отклонена.