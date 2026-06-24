В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

Ситуация на границе Украины и Белоруссии начала еще больше обостряться. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Ситуация на границе Украины и Белоруссии начала еще больше обостряться. Об обстановке в приграничной зоне рассказал председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Председатель указал на рост напряженности на этом направлении, отметив, что происходящее сильно беспокоит структуры безопасности. В ОДКБ считают, что ситуация требует пристального наблюдения со стороны спецслужб.

«Слышим последние заявления киевского режима в отношении Белоруссии. Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, а пролеты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой», - подчеркнул он.

Ранее в Кремле прокомментировали угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления экс-комика агрессивны и нарушают суверенитет страны.