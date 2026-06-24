Песков: соглашение США и Ирана пока сложно комментировать Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил, что пока сложно комментировать соглашение между США и Ираном, поскольку оно еще не достигнуто. При этом он отметил, что Москва высоко оценивает меморандум США и Ирана.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран в дистанционном формате поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании между странами. Этот документ стал первым шагом на пути к завершению военного противостояния и открыл дорогу к переговорам по более широкому соглашению.

Согласно меморандуму, США обязуются снять морскую блокаду, а Иран — восстановить судоходство в Ормузском проливе. При этом Тегеран берет на себя обязательство не создавать ядерное оружие, а урегулирование иранской ядерной программы вынесено в отдельное соглашение. На его подготовку сторонам отведено 60 дней. Взамен Иран ждет полной отмены антииранских санкций.

Ранее опрос, проведенный Reuters, показал, что лишь 23% американцев считают, что война с Ираном оправдала себя.