Песков: пока отсутствует ясность в вопросе по площадке переговоров по Украине

Песков сообщил, что договоренности о месте возможных контактов по украинской теме пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пока что отсутствует ясность в вопросе по выбору площадки для проведения новых переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, конкретных договоренностей о том, где могли бы пройти возможные контакты, на данный момент не достигнуто. Вопрос о месте переговоров все еще остается открытым. Стороны до сих пор не могут прийти к общему мнению.

Ранее российский глава Владимир Путин назвал четыре принципа, на которых Москва готова вести мирные переговоры с украинской стороной. Среди них - нынешняя ситуация на СВО, итоги предыдущих раундов обсуждений.