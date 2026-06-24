Путин сделал важное заявление о переговорах по Украине: президент перечислил главные основы диалога

Путин перечислил четыре основы для переговоров по Украине. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назвал принципы, на которых Россия готова вести мирные переговоры с Украиной. Об этом он сообщил в рамках совещания с членами правительства.

В ходе переговоров с Киевом Россия будет исходить из четырех ключевых элементов. Среди них — текущая ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов обсуждений, результаты российско-американской встречи в Анкоридже и принципы, сформулированных МИД РФ в 2024 году.

«На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что ВСУ теряют одну позицию за другой. Россия, благодаря крепкой экономике и военным успехам, будет наступать по всем направлениям, добавил Путин.

Президент отметил, что «террористические выпады» против гражданской инфраструктуры, включая обстрел автобуса с детьми из Белоруссии в Белгородской области и атаку на студенческое общежитие в Старобельске, не смогут изменить обстановку на линии соприкосновения.

Путин акцентировал, что удары ВСУ нацелены на создание иллюзии якобы прочных переговорных позиций Киева. При этом он охарактеризовал киевский режим как неонацистский.

Кроме этого, российский глава определил, когда завершатся военные действия на Украине. По словам Путина, это случится после достижения Россией поставленных целей.

Российский лидер напомнил, что в ходе спецоперации военнослужащие ВС РФ освобождают исторические земли России.

«Российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», — отметил Путин.

По завершениям президента, в ходе спецоперации Вооруженные силы РФ смогут «прийти, куда нужно». Президент также отметил, что с каждым днем на линии соприкосновения фиксируются их успехи.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков сделал важное заявление о мирном соглашении. По словам Ушакова, из-за того, что США не смогли выполнить свою часть обязательств, мир на условиях Анкориджа недостижим.