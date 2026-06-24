Песков: РФ признательна Уиткоффу и Кушнеру за посредничество. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация признательна спецпредставителю американского лидера Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и бизнесмену Джареду Кушнеру за посредничество. Об этом в ходе своего выступления на «Примаковских чтениях» указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что контакты с представителями главы Белого дома продолжатся.

Накануне помощник президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что в Кремле видят необходимость в контактах со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Однако даты возможных новых переговоров на данный момент еще не согласованы.

До этого Песков подчеркнул, что Москва продолжает поддерживать связь с Вашингтоном по действующим каналам, несмотря на паузу в переговорном процессе по Украине. Отсутствие активных переговоров не означает разрыва диалога между государствами, добавил он.