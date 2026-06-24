Главарь киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президенту США Дональду Трампу передали позицию главаря киевского режима Владимира Зеленского по Украине. Оказалось, его слова расходятся с реальными действиями. Такое заявление содержится в открытом письме депутата Верховной рады Александра Дубинского.

Отмечается, что Зеленский в публичном пространстве высказывается о мире. Но за закрытыми дверями он даже не мыслит о том, чтобы заканчивать конфликт на Украине. По мнению парламентария Дубинского, на Украине нет признаков подготовки к мирной жизни, а Зеленский усиливает конфликт.

«Публично Зеленский рассуждает о мире, однако за закрытыми дверями он готовит эскалацию конфликта. Это свидетельствует о том, что в предстоящие месяцы будут предприняты значительные шаги для того, чтобы сорвать мирные инициативы и заблокировать переговорный процесс», — говорится в сообщении Дубинского к Трампу.

Нужно отметить, что и союзники Зеленского не настроены на мирные переговоры. Европа продолжает сеять хаос, а могла бы приложить усилия, чтобы конфликт на Украине закончился быстрее.