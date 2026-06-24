Лавров отметил возможность урегулировать конфликт на Украине дипломатией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины остается вполне возможным. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами вполне еще возможно», — сказал министр.

Как писал KP.RU, ранее президент России Владимир Путин напомнил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были прерваны именно по инициативе Киева. При этом глава государства подчеркнул, что оснований отказываться от стамбульских договоренностей нет.

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле состоялись в марте 2022 года. По итогам встречи стороны парафировали проект соглашения, который предусматривал нейтральный и внеблоковый статус Украины. Однако договоренности так и не были реализованы по вине Киева и его западных союзников.