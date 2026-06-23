Путин рассказал, по чьей инициативе прерваны переговоры по Украине

Путин заявил, что мирные переговоры прерваны по инициативе Украины Фото: REUTERS.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были прерваны по инициативе Киева. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что ударами по РФ Киев пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров. По словам Путина, нет оснований отходить от договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

«Точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров», - отметил президент России.

Также российский лидер заявил, что киевский режим пытается только создать впечатления сильных позиций для переговоров, в то время как реалии на поле боя совсем другие.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент России назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Украиной.