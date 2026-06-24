Песков: демография — болезненный и актуальный вопрос для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Демографическая ситуация является крайне болезненным вопросом для России и Китая, где фиксируется быстрое сокращение населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения».

Представитель Кремля также предупредил, что, согласно прогнозам, до середины XXI века мировое население начнет сокращаться. Этот процесс, по его словам, сопровождается технологическим переделом и революцией, в том числе связанной с внедрением искусственного интеллекта, что окажет влияние на траекторию развития международных отношений.

Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя демографию в России, заявил, что страна движется вперед в данной сфере, несмотря на сохраняющиеся вызовы. Он отметил, что сегодня страна демонстрирует одни из лучших показателей.