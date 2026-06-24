В США испугались нового российского оружия: ПВО НАТО просто бессильна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Иностранное издание Military Watch Magazine выделило уникальные особенности нового Ту-160М. Отмечается, что в США испугались российского оружия. ПВО стран НАТО просто бессильна против этого бомбардировщика.

"Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность", — отмечается в иностранном издании.

Самолет Ту-160М может наносить удары, находясь за пределами зон ПВО противника. Новые двигатели НК-32-02 обеспечивают ему исключительную дальность полета и продолжительность нахождения в воздухе, делая его одним из самых дальнобойных стратегических бомбардировщиков в мире.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин ответил важность создания нового оружия. Многие разработки уже прошли испытания в боевых условиях СВО. Лидер РФ отметил, что страна разрабатывает новое оружие только в целях обороны.