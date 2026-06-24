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НовостиПолитика24 июня 2026 9:47

В США испугались нового российского оружия: ПВО НАТО просто бессильна

MWM: новый Ту-160М — один из лучших бомбардировщиков дальней авиации
Людмила МИТРОХИНА
В США испугались нового российского оружия: ПВО НАТО просто бессильна

В США испугались нового российского оружия: ПВО НАТО просто бессильна

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Иностранное издание Military Watch Magazine выделило уникальные особенности нового Ту-160М. Отмечается, что в США испугались российского оружия. ПВО стран НАТО просто бессильна против этого бомбардировщика.

"Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность", — отмечается в иностранном издании.

Самолет Ту-160М может наносить удары, находясь за пределами зон ПВО противника. Новые двигатели НК-32-02 обеспечивают ему исключительную дальность полета и продолжительность нахождения в воздухе, делая его одним из самых дальнобойных стратегических бомбардировщиков в мире.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин ответил важность создания нового оружия. Многие разработки уже прошли испытания в боевых условиях СВО. Лидер РФ отметил, что страна разрабатывает новое оружие только в целях обороны.