МВД РФ пресекло работу пяти сайтов по продаже персональных данных в Сети Фото: EAST NEWS.

В интернете были выявлены и успешно ликвидированы сразу пять сайтов, где продавались украденные персональные данные граждан России и соседних государств. Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов поделился этой информацией на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Нами пресечена деятельность пяти таких площадок, которые продавали персональные данные, наподобие Глаза бога», - заявил Филиппов.

Известно, что на этих площадках злоумышленники продавали всю необходимую для мошеннических схем информацию, включая паспортные данные, банковские счета и многое-многое другое. Сейчас полиция изъяла сервера, на которых хранились краденые базы данных, и следователи их изучают.

Ранее KP.RU сообщил, что мошенники пользуются темой заключения контракта с Минобороны РФ, чтобы выманить персональные данные россиян.