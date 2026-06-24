Генсек НАТО боится грядущей встречи с Трампом: что тревожит Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте Фото: REUTERS.

Глава НАТО Марк Рютте готовится к сложной встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Альянсу нужно убедить американского президента в выполнении его требований, но при этом не давать лишних обещаний, которые не по силам союзникам. Об этом сообщает издание Politico.

Встреча должна подготовить почву для саммита в Турции и предотвратить конфликты между 32 странами НАТО. Однако напряжение сохраняется из-за Ирана, а некоторые члены альянса до сих пор не достигли целевых показателей по обороне. Команда Трампа также предлагает сократить военную помощь Европе в случае кризиса.

Рютте придется балансировать, так как ряд стран, включая Великобританию, Испанию и Чехию, уже не могут уступить больше. Один из анонимных представителей НАТО отметил, что встреча может быть тяжелой, а у альянса почти не осталось новых козырей, кроме упоминаний о закупках американского оружия.

Трампа раздражает, что члены НАТО не отправили корабли к Ормузскому проливу после инцидента с Ираном. В понедельник он вновь раскритиковал европейцев за недостаточную помощь в конфликте, назвав их позицию «глупой».

Ранее стало известно, что шесть стран НАТО рискуют столкнуться с проблемами из-за недостаточных расходов на оборону. Эта информация появилась в преддверии визита Рютте к Трампу.