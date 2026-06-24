Лавров: РФ предлагала Украине повысить уровень руководства на переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Россия предлагала Украине повысить уровень руководства делегаций на переговорах. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления.

Москва готова к переговорам по Украине при серьезном предложении. Лавров подчеркнул, что Россия больше не будет доверять на слово.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной должны учитывать реалии на земле и основываться на принципах, озвученных ранее в МИД.

Ранее KP.RU сообщил, что позиция России во время переговоров остается неизменной. Москва выступает за справедливый диалог. Также в Кремле отметили важность урегулирования первопричин конфликта. Киев знает условия, при которых возможно подписание мирного договора, но все равно срывает существующие договоренности.