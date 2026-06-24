Володин: Госдума приняла закон о противодействии киберугрозам Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о принятии депутатами нового закона, направленного на борьбу с киберугрозами. В частности, на противодействие мошенничеству, которое осуществляется через интернет и по телефону. Об этом Володин написал в своем канале в мессенджере MAX.

«Сегодня приняли федеральный закон, направленный на борьбу с киберугрозами. Создана правовая основа для выстраивания системы профилактики и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий», - написал председатель ГД.

Володин подчеркнул, что созданная правовая база позволит ведомствам и муниципалитетам прорабатывать различные мероприятия по противодействию киберпреступности. Всего с 2025 года было принято 13 соответствующих законов, на которых и строится правовая основа. В результате, по данным Володина, киберпреступность сократилась на 31,2% за год.

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