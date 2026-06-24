«Все должны вернуться обратно»: в Польше призвали начать депортацию украинцев из страны Фото: REUTERS.

Польский парламентарий Януш Ковальский призвал начать государственную программу по возвращению украинских граждан из Польши обратно на родину. По его убеждению, абсолютно все беженцы обязаны покинуть территорию республики.

«Пора начать программу по отправке украинцев из Польши на Украину. Все должны вернуться туда», — написал депутат Сейма в соцсетях.

Стоит напомнить, что в последние годы данный депутат неоднократно высказывался против различных льгот и послаблений для украинцев. Он критиковал масштабы помощи, которую Польша оказывает Киеву, и активно использовал этот вопрос во внутриполитической борьбе.

Тем временем поступают новости о том, что украинские беженцы в Польше все чаще сталкиваются с агрессивным отношением и растущей неприязнью со стороны местных жителей. Политическая напряженность между Варшавой и Киевом уже начала сказываться на простых людях. Это отражается на их повседневной жизни и безопасности.