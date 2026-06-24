Песков: Россия всегда поможет Белоруссии отразить любую угрозу Фото: REUTERS.

Москва готова оказать помощь Минску в случае, если Украина нападёт на Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией - и в благоденствии, в экономическом процветании, в совместном экономическом развитии, и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие», - заявил Песков.

Песков также отметил, что Россия и Белоруссия - участники Союзного государства, и это означает их готовность помогать друг другу в любых обстоятельствах, независимо от того, достигают ли они успехов или сталкиваются с проблемами. При этом не важно, кто нападёт на Белоруссию - Москва всё равно придёт на помощь, если такое случится.

Ранее KP.RU сообщил, что в ОДКБ отметили резкое обострение обстановки на границе Украины и Белоруссии.