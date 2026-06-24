Лавров опроверг сообщения о разрешении Трампа Украине начать эскалацию

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикации в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил Киеву ужесточить военные действия против России, не более чем попыткой выдать желаемое за действительное.

«Я не думаю, что это отражает действительность. Это, скорее, выдавать желаемое за действительность», — ответил Лавров на вопрос о публикациях о якобы одобрении президентом США усиления ударов по России.

По мнению главы российской дипломатии, подобные информационные вбросы не имеют под собой реальных оснований.

Ранее президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму, в которой подчеркнул значимость развития двусторонних отношений. Российский лидер выразил уверенность в том, что общими усилиями двум странам удастся вывести сотрудничество на качественно новый уровень.