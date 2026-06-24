Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 июня 2026 10:26

Лавров опроверг сообщения о разрешении Трампа Украине начать эскалацию

Лавров назвал спекуляции с разрешением Трампа попыткой выдать желаемое за действительное
Семен ЗИМИН
Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикации в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил Киеву ужесточить военные действия против России, не более чем попыткой выдать желаемое за действительное.

«Я не думаю, что это отражает действительность. Это, скорее, выдавать желаемое за действительность», — ответил Лавров на вопрос о публикациях о якобы одобрении президентом США усиления ударов по России.

По мнению главы российской дипломатии, подобные информационные вбросы не имеют под собой реальных оснований.

Ранее президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму, в которой подчеркнул значимость развития двусторонних отношений. Российский лидер выразил уверенность в том, что общими усилиями двум странам удастся вывести сотрудничество на качественно новый уровень.