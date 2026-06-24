Политолог Безпалько заявил, что Швеция и Финляндия представляют угрозу для РФ. Фото: IMAGO/Bernhard Herrmann/Global Look Press

Швеция и Финляндия представляют угрозу для России. Такое мнение выразил политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Его слова передает «Царьград».

Эксперт пояснил, что Финляндия и Швеция находятся в составе НАТО. Следовательно, через их территорию США вполне может оказывать давление на Москву. Он утверждает, что особый интерес для Штатов вызывает северо-западные границы России.

«У нас там нет мощных группировок. А американцы через Скандинавию и Аляску давно метят в Арктику - хотят взять под контроль Северный морской путь», - заявил Безпалько.

Ранее в Сербии предупредили о провокациях НАТО. Сербская газета «Политика» считает, что Североатлантический альянс делает все возможное, чтобы подтолкнуть Россию к военному конфликту с европейскими силами. При этом издание уточнило, что сама Москва не опасна для членов альянса.