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НовостиПолитика24 июня 2026 10:33

Лавров: Москва никому не будет доверять на слово в переговорах по Украине

Министр иностранных дел напомнил, что Россия всегда готова к диалогу по Украине
Мария СПИРИДОНОВА
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине никому не будет доверять на слово. Об этом в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу, однако при возобновлении переговоров будет исходить из конкретных идей и предложений, а не из обещаний.

«Мы на слово никому не будем доверять», — резюмировал он.

Как писал KP.RU, ранее Владимир Путин назвал четыре ориентира для Москвы в случае возобновления прямых переговоров с Украиной. По словам президента, Россия будет исходить из текущей ситуации, включая возможность завершения специальной военной операции, и учитывать четыре фактора: реалии на линии боевого соприкосновения, итоги прежних переговорных сессий, результаты контактов России и США в Анкоридже, а также принципы, изложенные МИД РФ в 2024 году.