Лавров: Москва никому не будет доверять на слово в переговорах по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине никому не будет доверять на слово. Об этом в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу, однако при возобновлении переговоров будет исходить из конкретных идей и предложений, а не из обещаний.

«Мы на слово никому не будем доверять», — резюмировал он.

Как писал KP.RU, ранее Владимир Путин назвал четыре ориентира для Москвы в случае возобновления прямых переговоров с Украиной. По словам президента, Россия будет исходить из текущей ситуации, включая возможность завершения специальной военной операции, и учитывать четыре фактора: реалии на линии боевого соприкосновения, итоги прежних переговорных сессий, результаты контактов России и США в Анкоридже, а также принципы, изложенные МИД РФ в 2024 году.