Стало известно, сколько составляет разрыв в баллах ЕГЭ между поступлением на бюджет и контракт

Рособрнадзор: разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками достигает 42 Фото: Ольга ЮШКОВА.

При приеме абитуриентов на бюджетную и контрактную основы отмечается колоссальный разрыв в баллах ЕГЭ, в среднем он составляет от 36 до 42 баллов. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии «Юридическое образование: обучение длиною в жизнь» на ПМЮФ.

«Разрыв есть колоссальный по ряду вузов - почти во многих вузах - между бюджетниками и платниками, неважно, частный вуз это или государственный», - сказал Музаев.

Ранее стало известно, что ученица инженерного предпрофкласса московской школы №1409 Екатерина Малкова получила максимальную оценку сразу по четырем предметам на ЕГЭ. Выпускница набрала 400 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, а также физике.

Кроме того, школьник из Петропавловска-Камчатского впервые в истории региона набрал 100 баллов по трем ЕГЭ - русскому языку, профильной математике и физике.