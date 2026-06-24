МИД Украины вогнали в печаль: поступок Трампа никак не могут растолковать в Киеве

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба усомнился в изменении позиции президента США Дональда Трампа по Украине. Его слова приводит украинское издание "Страна". Отмечается, что дипломат никак не может растолковать поступок лидера Белого дома на саммите G7.

«Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно», — говорит Кулеба, вгоняя МИД Украины в печаль. Теперь Киев не уверен, что может рассчитывать на поддержку США.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона возобновить усилия по мирному урегулированию. В Белом доме отметили, что дипломатические переговоры не дали результатов и США поддерживают Киев. Однако сам Трамп не делал никаких утверждений по этому вопросу. В Кремле отметили, что позиция Москвы остается той же, РФ выступает за стабильный мир на Украине.