В МИД РФ дали оценку двусторонним отношениям с США

Лавров: прогресса в диалоге с США по двусторонним отношениям нет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На данный момент не наблюдается прогресса в диалоге с Соединенными Штатами по двусторонним отношениям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что сейчас с Вашингтоном не удастся договориться по общей повестке. При этом по отдельным вопросам это остается возможным.

Ранее Лавров также заявлял, что Россия не намерена останавливаться на линии соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию.