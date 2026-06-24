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НовостиВ мире24 июня 2026 10:50

В МИД РФ дали оценку двусторонним отношениям с США

Лавров: прогресса в диалоге с США по двусторонним отношениям нет
Вениамин ЗАХАРОВ
Лавров: прогресса в диалоге с США по двусторонним отношениям нет

Лавров: прогресса в диалоге с США по двусторонним отношениям нет

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На данный момент не наблюдается прогресса в диалоге с Соединенными Штатами по двусторонним отношениям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что сейчас с Вашингтоном не удастся договориться по общей повестке. При этом по отдельным вопросам это остается возможным.

Ранее Лавров также заявлял, что Россия не намерена останавливаться на линии соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию.