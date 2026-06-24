В МИД РФ дали оценку двусторонним отношениям с США

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На данный момент не наблюдается прогресса в диалоге с Соединенными Штатами по двусторонним отношениям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что сейчас с Вашингтоном не удастся договориться по общей повестке. При этом по отдельным вопросам это остается возможным.
Ранее Лавров также заявлял, что Россия не намерена останавливаться на линии соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию.