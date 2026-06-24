В МИД РФ ответили, на какие условия Москва не пойдет для начала переговоров по Украине

МИД обозначил условия, на которые РФ не пойдет для начала переговоров по Украине Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация не намерена останавливаться на линии соприкосновения в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Все равно нам говорят: "Вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом - переговоры". Нет, мы так уже делали, когда в Стамбуле договорились», - заявил Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия предлагала Украине существенно повысить уровень руководства делегаций на переговорах.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин назвал четыре ориентира для Москвы в случае возобновления прямых переговоров с Украиной. Также глава МИД России подчеркнул, что Москва не намерена никому доверять на слово в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.