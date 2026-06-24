У мошенников есть портрет «лёгкой добычи»: кто чаще попадается на уловки аферистов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Банк России выделил три основных портрета людей, которые чаще всего попадаются на уловки злоумышленников. В их числе — занятые бизнесмены, слишком уверенные в себе молодые люди и одинокие пенсионеры. Такую статистику привел директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на Петербургском международном юридическом форуме.

Представитель ЦБ пояснил, что деловые люди часто становятся жертвами из-за вечной спешки и многозадачности, им просто некогда обдумывать риски. Молодежь же, напротив, переоценивает свои силы и не видит опасности в цифровых манипуляциях. Что касается пожилых граждан, то их главная проблема — низкая грамотность в сети и излишнее доверие к любым входящим звонкам, из-за чего они слепо выполняют команды собеседников.

Согласно данным презентации, самая многочисленная группа (39%) — это люди от 25 до 54 лет с высоким доходом. Доля самоуверенной молодежи составляет 22%, а на изолированных стариков приходится 17% от всех пострадавших. Также в списке оказались должники с нестабильным заработком и так называемые неумышленные жертвы, чьи гаджеты были взломаны или заражены вирусами.

Ранее KP.RU писал, что аферисты начали массово подделывать сайты министерств и ведомств. С их помощью злоумышленники крадут личные данные россиян для дальнейшей кражи денег.