Песков намекнул, какую партию поддержит Путин на выборах

Песков: Все знают, какую партию поддерживает Путин Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что всем известно, какую политическую партию поддерживает Владимир Путин. За нее он и будет голосовать на выборах в Государственную Думу.

«Все знают, какую партию», - ответил Песков на вопрос, какую партию поддержит на выборах президент.

Напомним, что в 2021 году в восьмой созыв Госдумы были избраны пять партий: «Единая Россия» (324 мандата - конституционное большинство), КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди». Выборы депутатов 2026 года пройдут в период с 18 по 20 сентября.

Ранее KP.RU сообщил, что ЦИК России в настоящий момент работает над включением ресурсов ДЭГ в «белые списки» для обеспечения доступа к онлайн-голосованию во время выборов, чтобы избежать перебоев в мобильной связи.