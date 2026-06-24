Лавров: Зеленский натужно требует переговоров, помыкая всей Европой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава киевского режима Владимир Зеленский сейчас натужно требует переговоров с Россией, при этом он помыкает всей Европой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

По словам главы внешнеполитического ведомства, украинская сторона ранее не реагировала на предложения России. При этом осенью 2025 года даже заявила, что больше не заинтересована в переговорах.

«Поэтому сейчас, когда Зеленский натужно требует переговоров, найдите цитаты 2023-го, 2024-го, 2025 годов, когда и он, и вся верхушка, все правительство Украины заявляли: "Никаких переговоров с Путиным», - сказал руководитель МИД.

Как утверждает Лавров, Зеленский сейчас руководит всей Европой, а хочет еще и руководить Соединенными Штатами.

Ранее сайт KP.RU писал, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине Москва никому не будет доверять на слово. При этом Лавров отметил, что Россия всегда готова к диалогу.