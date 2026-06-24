Перегрев у питомцев в жару: ветеринар объяснила риски

В жаркую погоду животные теряют больше влаги. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду даже домашние питомцы могут страдать от перегрева, и это состояние способно повлиять на их здоровье, включая работу сердца, рассказала ветеринар Елена Фроленко. Особенно уязвимы животные с густой шерстью, короткой мордой, пожилые питомцы и те, у кого есть хронические заболевания. Об этом пишет Lenta.ru.

«Среди признаков перегрева: вялость, обильное слюнотечение, отказ от пищи и тяжелое дыхание. В тяжелых случаях перегрев может негативно влиять на сердце, особенно, если у питомца есть хронические болезни», – отметила Фроленко.

Как пояснила ветеринар, в таких случаях важно как можно быстрее снизить температуру в помещении и обеспечить питомцу доступ к прохладной воде. В жаркую погоду животные теряют больше влаги, поэтому у них всегда должен быть свободный доступ к прохладной питьевой воде. Лучше расставить миски по разным комнатам или использовать специальные фонтанчики.

Чтобы помочь животным пережить жару, специалист советует поддерживать в квартире комфортную температуру около 20-25 градусов. При этом лежанку не стоит ставить под поток кондиционера, чтобы избежать переохлаждения.

Прежде владельцам собак напомнили, что в жару питомцы особенно уязвимы к тепловому и солнечному удару, поэтому плотные намордники могут быть опасны.