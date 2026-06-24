В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два автобуса, один человек пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге обстреляли два автобуса, один человек пострадал. Информацию о происшествии подтвердили ТАСС в УМВД России по Екатеринбургу.

«Информация о происшествии поступила в отдел полиции №12. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — отмечается в ведомстве.

Подробности случившегося не раскрываются. Следователи работают на месте происшествия, собирая доказательства преступления. Предположительно, вандалы обстреляли автобусы из пневматики, в результате чего в окнах появились трещины.

Ранее KP.RU сообщил, что СК установил личности тех, кто причастен к атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. Все преступники объявлены в розыск.