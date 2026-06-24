В России стали пить меньше кваса: с чем это связывают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Продажи кваса в России за последний год заметно просели. С апреля 2025 года по апрель 2026-го объем реализации этого напитка в литрах сократился на 19%. Такую статистику предоставил «Союзнапитки», с которой ознакомился «Интерфакс».

При этом в деньгах производители не потеряли — выручка осталась на прежнем уровне. Генеральный директор отраслевого союза Алла Андреева связала падение с введением акциза на квас. По её мнению, этот налог стал главной причиной спада, так как с прошлого года напиток перевели в разряд подакцизных товаров, что за короткий срок сильно ударило по продажам.

За исследуемый период доля кваса в общем объеме всего российского рынка безалкогольной продукции по деньгам составила всего пять процентов. Цифры показывают, что позиции напитка ослабли, хотя он традиционно считается одним из самых летних.

Тем временем врачи предупредили россиян о возможных рисках, связанных с этим напитком. Специалист Ирина Лялина рассказала, что особенно опасным может быть разливной квас. Она пояснила, что некачественный продукт способен вызвать расстройство желудка, тошноту и рвоту.