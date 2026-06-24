Как не попасть в ловушку мошенников при переводе денег

Юрист Косточкин: Перевод денег незнакомцу может втянуть вас в преступную схему Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый перевод денег незнакомому человек из интернета - это лотерея. Вас не только могут обмануть, но и втянуть в преступную схему. Об этом РИАМО рассказал юрист Алексей Косточкин.

С правовой точки зрения перевод денежных средств является договором. Если вы отправили их добровольно, даже под влиянием аферистов, доказать факт мошенничества и вернуть деньги будет сложно. Дело в том, что банк не несет никакой ответственности за добровольные переводы. Вы ведь сами нажали кнопку, а это значит, что и согласились сами.

«Отдельная история - дроппы. Мошенники намеренно используют счета обычных граждан для транзита похищенных средств. Если вы получили деньги от незнакомца и перевели дальше - вы уже звено в цепи отмывания. По статье о легализации преступных доходов это уголовная ответственность, даже если вы не знали о происхождении средств», - подчеркнул юрист.

Ни обещания срочного заработка, ни срочной помощи, ни возврата с процентами не являются законным основанием для перевода денег. По словам Косточкина, это лишь мошеннические схемы.

«Запомните простое правило: если человека нет в вашей реальной жизни, его не существует для ваших финансов. Деньги переводятся только тем, кого вы знаете лично и чью личность можете подтвердить документально», - подытожил эксперт.

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