Военкор Коц: контроль над Иволжанским углубит плацдарм в Сумской области Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Контроль над селом Иволжанское позволит российским бойцам углубить плацдарм в Сумской области. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц на канале в «Максе».

Он напомнил, что населенный пункт освободили солдаты из Северной группировки. Это произошло в среду, 24 июня. По данным военкора, в Иволжанском проживает всего 230 человек. Он находится на берегу реки Олешни в 1,5 километрах к югу от Корчаковки. Последний поселок освободили еще в конце апреля 2026 года. Как отметил Коц, новая операция дала возможность армии РФ еще дальше продвинуться на сумском направлении.

«Подразделения группировки «Север» продолжают углублять плацдарм в Сумской области - Иволжанское находится почти в 15 километрах к югу от границы с Сумской областью. Зону контроля можно расширить за счет расположенных рядом сел Новая Сечь, Храповщина, Марьино и Кияница. Это создаст предпосылки для выхода на трассу Н07, идущую на облцентр – город Сумы», - написал он в посте.

Тем временем в донецком городе Константиновка российским военным удалось очистить еще 114 зданий от боевиков ВСУ. За последние сутки враг успел потерять 30 солдат.