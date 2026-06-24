МИД: победа РФ в гаагском суде подтвердила права Москвы в акваториях Крыма Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Победа России в арбитражном споре с Украиной в Гааге подтвердила полномочия Москвы в акваториях вокруг Крыма. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, все требования украинской стороны были отклонены. Арбитраж признал Азовское море внутренним, а полномочия РФ в прилегающих акваториях подтверждены в полном объеме.

Ранее постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение по арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и акватории Черного моря у побережья Крыма — в пользу российской стороны.

Комментируя решение суда, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что этот вердикт имеет важное значение для будущего, поскольку международная судебная инстанция впервые признала суверенитет России в новых границах.