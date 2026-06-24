Безработица в Финляндии бьет рекорды: с чем связано падение экономики страны

Bloomberg: уровень безработицы в Финляндии вырос до максимума с начала века. Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/www.imago-images.de/Global Look Press

Безработица в Финляндии обновила исторический максимум в XXI веке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника со ссылкой данные статистического управления страны, уровень безработицы среди людей в возрасте 15-74 лет в мае вырос до 10,8%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в апреле. При этом апрельский показатель был самым высоким как минимум с 2000 года.

Подчеркивается, что восстановление экономики Финляндии после пандемии оказалось самым слабым в Европе. Это связано с тем, что экономика, ориентированная на экспорт, столкнулась со слабым спросом, а также обвалом торговли с Россией.

Кроме того, ситуация осложняется геополитической неопределенностью, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. Данные Евростата гласят, что безработица в Финляндии сейчас находится на самом высоком уровне в Европейском союзе.

Ранее сайт KP.RU писал, что Хельсинки активно готовит почву для возможного диалога с Москвой. Отмечается, что в проработке стратегии общения с Россией европейские партнеры уже продвинулись достаточно далеко.