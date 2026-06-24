РФ подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычного населения. Об этом заявил директор правового департамента МИД Максим Мусихин.

"Мы публично анонсировали намерение ориентировочно до конца года подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию в отношении русскоязычного населения", - сообщил он.

При этом дипломат отметил, что это не единственный сюжет, который имеет для РФ юридические перспективы в международном суде и арбитражах.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных на Украине. Он подчеркнул, что против русскоязычного населения развязан открытый террор со стороны киевского режима.

Ранее сайт KP.RU писал, что руководство Латвии продолжает реализовывать взятый ранее курс на антироссийскую политику. Правительство государства пытается выдавить русский язык.