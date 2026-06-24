Стало известно о состоянии Диброва после падения с лестницы

Ведущий Дмитрий Дибров Фото: Ольга ЮШКОВА.

Директор Дмитрия Диброва Артур Якобсон сообщил «Газете.Ru», что у телеведущего все хорошо, здоровье сейчас в приоритете. До того поступила информация, что шоумен упал с лестницы. Однако директор Диброва отказался говорить, когда ведущий снова начнет работать и будет появляться на светских мероприятиях.

«Честно говоря, всех журналистов я уже проигнорировал на эту тему, ибо это обычная ситуация, когда теряешь голову из-за женщины, слегка переборщив с алкоголем. Все в порядке. Уверен, восстановление пройдет хорошо», — поделился Якобсон в разговоре с журналистами.

Диброва доставили в больницу после падения с лестницы на вечеринке в Москве. СМИ сообщали о травме головы, но его возлюбленная заявила, что у него лишь царапина. Сам шоумен не комментировал свое состояние.

Ранее KP.RU опубликовала догадки продюсера Сергея Дворцова по ситуации. Он предположил, что появление в Сети видео с падающим Дибровым — это попытка привлечь к себе внимание.