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НовостиЗвезды24 июня 2026 12:00

Стало известно о состоянии Диброва после падения с лестницы

Директор Диброва Якобсон: у телеведущего, упавшего с лестницы, всё в порядке
Людмила МИТРОХИНА
Ведущий Дмитрий Дибров

Ведущий Дмитрий Дибров

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Директор Дмитрия Диброва Артур Якобсон сообщил «Газете.Ru», что у телеведущего все хорошо, здоровье сейчас в приоритете. До того поступила информация, что шоумен упал с лестницы. Однако директор Диброва отказался говорить, когда ведущий снова начнет работать и будет появляться на светских мероприятиях.

«Честно говоря, всех журналистов я уже проигнорировал на эту тему, ибо это обычная ситуация, когда теряешь голову из-за женщины, слегка переборщив с алкоголем. Все в порядке. Уверен, восстановление пройдет хорошо», — поделился Якобсон в разговоре с журналистами.

Диброва доставили в больницу после падения с лестницы на вечеринке в Москве. СМИ сообщали о травме головы, но его возлюбленная заявила, что у него лишь царапина. Сам шоумен не комментировал свое состояние.

Ранее KP.RU опубликовала догадки продюсера Сергея Дворцова по ситуации. Он предположил, что появление в Сети видео с падающим Дибровым — это попытка привлечь к себе внимание.