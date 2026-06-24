Россиянам рассказали, будет ли предусмотрен штраф за сожительство вне брака Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали, будет ли вводится новый штраф за сожительство вне брака. Отмечается, что в РФ такие меры не предусмотрены. Об этом рассказала депутат Государственной думы, политический деятель и писательница Татьяна Буцкая.

«Ни о каких запретах за сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идет. Да, никаких запретительных санкций точно не будет. Но, с другой стороны, мы сейчас делаем все для того, чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры», — заявила парламентарий в своей речи.

Минюст России поддерживает укрепление семейных отношений и противодействие разрушению традиционных идеологий. Замглавы ведомства Вадим Баланин ранее отмечал, что сожительство без регистрации брака угрожает безопасности страны. Нужно отметить, что в 2018 году хотели прировнять сожительство к официальному браку, но инициатива не нашла отклика у депутатов РФ.