Песков заявил, что БРИКС не планирует создание альтернативной валюты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что страны БРИКС готовят замену американскому доллару. Он заявил, что создание собственной резервной валюты для объединения не является актуальной задачей.

«Это ошибочное суждение о том, что БРИКС вынашивает планы о создании какой-то альтернативной валюты. БРИКС просто включает в себя страны, которым отказано в праве или у которого сужены права по использованию резервной валюты. И поэтому продолжается процесс увеличения доли платежей в национальных валютах», — уточнил представитель Кремля на полях форума «Примаковские чтения»

Песков добавил, что власти стран-участниц продолжают двигаться в этом направлении. Такая политика связана с западными санкциями, которые ограничивают применение доллара и евро. В первую очередь это коснулось России и Ирана, поэтому процесс перехода на рубль, юань и другие нацвалюты уже набирает обороты.

Стоит отметить, что за последнюю четверть века доля БРИКС в мировой товарной торговле выросла более чем вдвое. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.