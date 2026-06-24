Трамп: Иран не будет взимать плату за проход по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

США получили от Ирана заверение, что Тегеран не взимает сборы с судов за проход через Ормузский пролив. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Иран сообщил США, что, вопреки дестабилизирующим сообщениям лживых СМИ, Иран не требует и не получает никаких пошлин, страховых выплат или иных сборов любого рода с судов, проходящих через Ормузский пролив», — говорится в сообщении лидера Белого дома.

Напомним, США также заявили, что не будут блокировать Ормузский пролив и вводить санкции. Отмечается, что Вашингтон и Тегеран хотели подписать мирную сделку и завершить конфликт. Но переговоры в Женеве были сорваны. Всё из-за атаки Израиля на Ливан. В Иране подчеркнули, что безопасность этой страны для них в приоритете.