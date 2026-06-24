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НовостиВ мире24 июня 2026 12:10

Трамп: Иран не будет взимать плату за проход по Ормузскому проливу

Тегеран не будет ограничивать проход кораблей по Ормузскому проливу ни физически, ни финансово, указал Трамп
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

США получили от Ирана заверение, что Тегеран не взимает сборы с судов за проход через Ормузский пролив. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Иран сообщил США, что, вопреки дестабилизирующим сообщениям лживых СМИ, Иран не требует и не получает никаких пошлин, страховых выплат или иных сборов любого рода с судов, проходящих через Ормузский пролив», — говорится в сообщении лидера Белого дома.

Напомним, США также заявили, что не будут блокировать Ормузский пролив и вводить санкции. Отмечается, что Вашингтон и Тегеран хотели подписать мирную сделку и завершить конфликт. Но переговоры в Женеве были сорваны. Всё из-за атаки Израиля на Ливан. В Иране подчеркнули, что безопасность этой страны для них в приоритете.