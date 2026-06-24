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НовостиЭкономика24 июня 2026 12:13

Сазанов: Минфин пока не планирует отменять акциз на сталь для электрометаллургов

Замглавы Минфина Сазанов заявил, что ведомство не видит целесообразности в корректировке акциза на сталь для электрометаллургических предприятий
Анна АДАМАЙТЕС
Сазанов: Минфин пока не планирует отменять акциз на сталь для электрометаллургов. Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Сазанов: Минфин пока не планирует отменять акциз на сталь для электрометаллургов. Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов сообщил 24 июня, что Минфин РФ пока не планирует отменять акциз на сталь для электрометаллургических предприятий и не готов предоставлять отрасли дополнительные налоговые послабления.

Соответствующее заявление замглавы ведомства сделал перед журналистам в кулуарах Государственной думы. Алексей Сазанов подчеркнул, что ведомство не намерено брать на себя дополнительные налоговые расходы или отказываться от текущих поступлений. При этом все вопросы, касающиеся отрасли, будут комплексно рассмотрены осенью.

"Еще раз, дополнительных налоговых расходов на себя брать не готовы, и дополнительно отказываться от каких-то доходов, которые мы сейчас получаем", - подчеркнул замминистра финансов РФ.

Ранее KP.RU писал, что Минфин России принял решение не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках. В ведомстве пояснили, что такой шаг предпринят для содействия стабилизации рыночной ситуации.