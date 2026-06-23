Минфин не намерен проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство финансов РФ не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня для содействия стабилизации рыночной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 июня 2026 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщалось, что задолженность России перед внешними кредиторами в апреле снизилась рекордными темпами за всю историю наблюдений. Снижение за месяц достигло 4,2 млрд долларов.

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