Станет ли лихорадка Эбола следующей пандемией: Онищенко дал ответ

Онищенко заявил, что Эбола не станет причиной следующей пандемии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лихорадка Эбола не станет причиной следующей пандемии, ведь вирус не передается воздушно-капельным путем. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".

По его словам, Эбола не годится для глобальной пандемии, так как это должна быть инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

"Любая инфекция имеет свою цикличность, ранее вспышка была около 10 лет назад. И сейчас ситуация повторяется", - сказал Онищенко.

Онищенко также подчеркнул, что приезд спортсменов из ДР Конго на чемпионат мира по футболу не приведет к дальнейшему распространению лихорадки Эбола.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Демократической Республике Конго растет число погибших от лихорадки Эбола. Количество летальных исходов достигло 245 случаев.