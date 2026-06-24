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НовостиОбщество24 июня 2026 12:13

Станет ли лихорадка Эбола следующей пандемией: Онищенко дал ответ

Онищенко успокоил опасающихся, что Эбола не станет следующей пандемии
Вениамин ЗАХАРОВ
Онищенко заявил, что Эбола не станет причиной следующей пандемии

Онищенко заявил, что Эбола не станет причиной следующей пандемии

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лихорадка Эбола не станет причиной следующей пандемии, ведь вирус не передается воздушно-капельным путем. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".

По его словам, Эбола не годится для глобальной пандемии, так как это должна быть инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

"Любая инфекция имеет свою цикличность, ранее вспышка была около 10 лет назад. И сейчас ситуация повторяется", - сказал Онищенко.

Онищенко также подчеркнул, что приезд спортсменов из ДР Конго на чемпионат мира по футболу не приведет к дальнейшему распространению лихорадки Эбола.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Демократической Республике Конго растет число погибших от лихорадки Эбола. Количество летальных исходов достигло 245 случаев.