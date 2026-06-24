Эрдоган положительно оценил слова Путина о готовности к переговорам по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы вернуться к переговорам с Киевом на основе стамбульских соглашений. По мнению Анкары, такой подход открывает путь для дальнейшего диалога. Его слова приводит телеканал TRT Haber.

«Очень положительно», — заявил президент Турции, отвечая на вопрос о его оценке слов Путина о стамбульских переговорах по Украине.

Эрдоган ранее подтвердил, что Турция намерена и дальше поддерживать мирный процесс по урегулированию ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что его страна придает большое значение вопросам безопасности судоходства в Черном море. Эти темы остаются приоритетными для турецкой стороны.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия не видит причин отказываться от тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Российский президент отметил, что со стороны РФ нет оснований для пересмотра этих пунктов. Он подтвердил, что Москва готова к мирным переговорам на базе ранее согласованных в Турции условий.