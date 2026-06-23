Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 июня 2026 14:56

Путин заявил, что РФ не видит оснований отходить от договоренностей в Стамбуле

Москва не намерена отходить от договоренностей по украинскому урегулированию, достигнутых в Стамбуле
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин заявил, что РФ не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей

Путин заявил, что РФ не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Москва не видит оснований отходить от договоренностей в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», - сказал российский лидер.

По словам президента РФ, Москва готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Турции.

Глава государства отметил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были прерваны по инициативе киевского режима.

Кроме того, президент России отметил, что Киев пытается только создать впечатления сильных позиций для переговорного процесса, в то время как реалии в зоне проведения специальной военной операции совсем другие.