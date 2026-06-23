Путин заявил, что РФ не видит оснований отходить от договоренностей в Стамбуле

Путин заявил, что РФ не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Москва не видит оснований отходить от договоренностей в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», - сказал российский лидер.

По словам президента РФ, Москва готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Турции.

Глава государства отметил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине были прерваны по инициативе киевского режима.

Кроме того, президент России отметил, что Киев пытается только создать впечатления сильных позиций для переговорного процесса, в то время как реалии в зоне проведения специальной военной операции совсем другие.