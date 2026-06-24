Володин поручил проработать вопрос льготного налогообложения детских товаров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вячеслав Володин дал поручение профильным комитетам Госдумы разработать предложения по введению льготного налогообложения для детских товаров. Соответствующая информация поступила от пресс-службы нижней палаты парламента.

На заседании депутат Нина Останина выступила с инициативой расширить перечень льготных позиций в Налоговом кодексе. Она предложила включить в этот список детскую спортивную обувь, отметив, что такая поддержка будет ощутима для родителей.

Председатель Госдумы поддержал коллегу и призвал подключиться к работе сразу несколько комитетов, включая экономический и по промторгу. Он напомнил, что парламент уже добился отмены льготы на пальмовое масло, которое ранее приравнивали к детскому питанию.

Володин подчеркнул, что у депутатов есть время выработать конкретные решения и облечь их в форму закона. Он также добавил, что эти вопросы могут стать межфракционными и объединить все партии.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, расширяющий возможности получения социального налогового вычета. Предлагается сделать налоговый вычет за отдых детей в лагерях.