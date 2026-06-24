Гейтс пожаловался, что Эпштейн вынашивал планы шантажа против него

Основатель Microsoft Билл Гейтс Фото: REUTERS.

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил конгрессу США, что финансист Джеффри Эпштейн планировал шантажировать его из-за внебрачных связей. Однако до этого не дошло, но, вероятно, у финансиста были такие планы.

«Он никогда меня не шантажировал, однако, глядя на (его — прим. ред.) электронные письма, можно с высокой степенью вероятности предположить, что он рассматривал возможность шантажа в отношении меня», — резюмировал Гейтс во время расследования по делу Эпштейна.

Миллиардер выступил 10 июня на закрытых слушаниях комитета по надзору и правительственной реформе в палате представителей конгресса США.

Ранее стало известно, что Гейтс признался в многочисленных изменах. Среди его женщин были в том числе россиянки.

KP.RU сообщил, что модель, которая обвинила Джеффри Эпштейна в домогательствах, загадочно исчезла. Отмечается, что эта девушка якобы стала одной из первых жертв финансиста.