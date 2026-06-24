Зубарева, обвиняемая в контрабанде кокаина, просит направить ее на СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оксана Зубарева, обвиняемая в контрабанде почти 9 тонн кокаина, попросила суд отправить ее в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Зубарева попросила суд ознакомить её с материалами уголовного дела и разрешить службу по контракту, чтобы защищать Родину и помогать армии России. Фигурантка дела мотивировала решение тем, что принесет больше пользы на СВО, чем в колонии.

Напомним, в 2018 году во время рейса судна Eser Зубарева изменила курс и направилась в Венесуэлу для погрузки 8,7 тонны кокаина. Судно с наркотиками вынуждено было зайти в порт Кабо-Верде. В январе 2019 года там задержали экипаж, приговорив их к длительным срокам. Моряки признались, что взяли кокаин под угрозой нанимателей.

Ранее KP.RU рассказал, что силовики задержали крупную партию БАДов, которые содержали наркотические средства. Эти биодобавки прибыли в страну из КНР, Казахстана и Турции.