В Италии футболиста застрелили во время матча после ожесточенной ссоры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В итальянском Неаполе 21-летний футболист-любитель Лоренцо Спасиано был застрелен после ожесточенной перепалки из-за нарушения правил во время игры в мини-футбол, сообщает британский портал Need To Know. Несмотря на срочную госпитализацию, он скончался по прибытии в больницу.

По данным следствия, убийство стало результатом давней вражды, возникшей после инцидента на местном футбольном поле в конце марта. Во время игры Спасиано, который также увлекался боксом, повздорил с более молодым соперником из-за фола. Словесная перепалка переросла в толкотню, и вмешаться пришлось друзьям игроков. После этого конфликт продолжался еще несколько месяцев, переходя в уличные стычки, в которых Спасиано, по некоторым данным, выходил победителем.

Подозреваемым в убийстве стал 16-летний подросток из того же района, который, как выяснилось, имеет семейные связи с неаполитанским кланом Ло Руссо. По данным источников, юноша угрожал Спасиано, в том числе через сообщения в мессенджерах, но эти угрозы не были официально зарегистрированы в полиции.

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