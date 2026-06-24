Чем ВСУ пытались заменить иссохшие Patriot: Впервые уничтожен новейший ЗРК США

Минобороны РФ заявило о первом уничтожении американского ЗРК BRAWLR в зоне СВО, фото: кадр из видео

Российские операторы беспилотных систем из группировки «Север» успешно поразили новейший американский мобильный ЗРК BRAWLR в Харьковской области при помощи одного ударного FPV-дрона на оптоволокне. Об этом сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотным летательным аппаратам с позывным Карта.

«В ходе боевого дежурства оператором ударного FPV-дрона 11-го армейского корпуса группировки войск Север был обнаружен и уничтожен мобильный зенитно-ракетный комплекс системы BRAWLR производства США в Харьковской области... Для поражения цели был задействован ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении», - сказал Карта.

Поражение американского мобильного ЗРК

Американский комплекс предназначен для уничтожения малых воздушных объектов и монтируется на пикапы и грузовики. Удар был нанесён в глубоком тылу ВСУ, на значительном расстоянии от передовой. Хотя его основная задача - защита от дронов, система не смогла отразить атаку. Также поражаются мобильные огневые позиции противника, которые препятствуют работе российских дронов.

ЗРК BRAWLR - это новейшая американская система, впервые представленная широкой публике в сентябре 2025 года. Ее полный комплект, включающий пусковую установку, пикап, боезапас и локальную радиолокационную станцию, оценивается в сумму до 6 млн долларов.

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