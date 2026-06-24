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НовостиПолитика24 июня 2026 13:03

Сергей Лавров назвал главную проблему в отношениях России и США

Лавров сообщил, что США начали считать американцами детей российских дипломатов
Семен ЗИМИН
Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной и абсолютно лишней проблемой в отношениях с США стал новый подход Вашингтона к детям российских дипломатов. Американская сторона объявила, что все младенцы, рожденные в семьях сотрудников консульств на территории США, будут автоматически получать американское гражданство.

«Вы знаете, вы не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с США — это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами и им выдадут соответствующие справки. И пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане», — указал министр на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Российская сторона указала на непонятность такой практики, однако в ответ услышала, что дипломатический иммунитет на этот случай не распространяется, в отличие от консульской конвенции. Министр подчеркнул, что подобное решение никто не имеет права навязывать семье российского работника, и такого опыта в мире нет.

При этом Лавров указал, что на данный момент не наблюдается прогресса в диалоге с Соединенными Штатами по двусторонним отношениям. Министр отметил, что пока не удается добиться взаимопонимания по общей повестке.